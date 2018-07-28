فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

محمد الجالى - إبراهيم حسان - ريهام عبد الله

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترقية الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى رتبة فريق أول.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن البطل الحقيقى لكل ما تقوم به الدولة هو الشعب المصرى، وطلب من الحضور قائلا: "هو البطل الحقيقى لكل اللى بنعمله كله، ولكل الشعب المصرى التحية والاحترام والتقدير والإعجاب.. من فضلكم تحية ليه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، أن هناك علاقة خاصة بين القوات المسلحة وشعبها، ودائما ما تكون فى الموقع الذى يطلبه الشعب المصرى منها، وتابع: "كان لازم نؤكد وإحنا هنا فى أعرق معهد علمى وتعليمى فى مصر، إعلان ترقى الفريق محمد زكى من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول".





وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.