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السبت، 28 يوليه 2018 07:08 م
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فيديو.. "منصة الإرهاب" و"شاشة الدم" وجهان لعملة واحدة تسمى الجزيرة القطرية

السبت، 28 يوليه 2018 07:01 م
فيديو.. "منصة الإرهاب" و"شاشة الدم" وجهان لعملة واحدة تسمى الجزيرة القطرية أبو محمد الجولاني زعيم مؤسس جبهة النصرة
كتب محمود العمرى
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لعبت قناة الجزيرة القطرية دورا كبيرا فى دعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، من خلال توفير الملاذات لهم وتوفير منابر إعلامية عبر شاشاتها لنشر أفكارهم للمجتمعات العربية، وبث السموم من أجل تدمير الدول وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن ولييبا وغيرها، فأصبحت "الجزيرة" خادمة للتنظيمات الإرهابية على مدار الفترة الماضية ولازالت.

ففى الفيديو الذى يرصد فيه "اليوم السابع" تاريخ الإرهاب الذى دعمته قناة الإرهاب الجزيرة، من خلال استضافة قادة الإرهاب وعلى رأسهم محمد الجولانى، مؤسس جبهة النصرة، وقيادات الحركات الإرهابية وعلى رأسها السلفية الجهادية وأحرار الشام فى سوريا ، ونشر جميع البيانات التى تخص تنظيم داعش الإرهابية، وفتح جميع منابرها للإرهابيين المصريين وجدى غنيم ، وعاصم عبد الماجد وغيرها من القيادات الإرهابية .


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