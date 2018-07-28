فيديو .."صرصار" فى حضانة مركز طبى خاص.. و"الصحة" تحقق فى واقعة الإهمال

القليوبية - إبراهيم سالم

تحقق وزارة الصحة فى واقعة إهمال بإحدى المراكز الخاصة لحضانات الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، حيث شكلت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، لجنة للتحقيق فى واقعة إهمال فى مركز للحضانات بمدينة بنها، بعد انتشار الحشرات داخل الحضانات.

ورصد "اليوم السابع"، انتشار الحشرات داخل الغرف المخصصة للحضانات، وظهور" صرصار" داخل أحد الحضانات.

وبحسب روايات الأهالى، فإن المسئولين عن الحضانة يصدرون تقارير وهمية عن حالات الأطفال، بخلاف حدوث نقص شديد فى الوزن، خاصة بعد نقل ذويهم إلى حضانات أخرى ومراكز معتمدة.

وأعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تشكيل لجنة من قطاع العلاجي والعلاج الحر والأطفال لرصد مخالفات المركز، مؤكدين أنه فى حالة التأكد من تلك المخالفات سيتم إصدار تعليمات بغلق المركز نهائيا، إلى جانب التحقيق في الواقعة.