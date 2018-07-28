عمران خان يستعد لإجراء محادثات تشكيل ائتلاف فى باكستان

(رويترز)

يتوقع أن يبدأ عمران خان الذى من المرجح أن يكون رئيس وزراء باكستان المقبل فى إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم، اليوم السبت، مع أحزاب أصغر بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج التى تأخرت كثيرا للتصويت الذى يقول عنه معارضون إنه شهد تزويرا.

وحصل حزب خان على 16.86 مليون صوت فى أداء جاء أفضل من المتوقع وفى هزيمة ساحقة لحزب رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف الذى جاء فى المركز الثانى وحصل على 12.89 مليون صوت.

لكن حزب خان سيشغل بذلك 116 مقعدا فى البرلمان من أصل 272 وهو عدد لا يعطيه الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة منفردا دون شركاء وهى 137 مقعدا. وقد استبعد خان التحالف مع الحزبين الرئيسيين الآخرين فى البلاد ووصفهما بأنهما فاسدان.

وعرض خان التحقيق فى أى مزاعم بوقوع مخالفات فى التصويت الذى جرى يوم الأربعاء والذى قال عنه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف وعدد آخر من الأحزاب إن الجيش الذى يتمتع بنفوذ كبير فى البلاد رجح كفته لصالح خان نجم الكريكيت السابق.

وانتقد مراقبو الاتحاد الأوروبى الأجواء السياسية فى الفترة السابقة على التصويت وقالوا إنها لم تتسم بتكافؤ الفرص. وعبرت الولايات المتحدة عن نفس المخاوف.

ونشرت مفوضية الانتخابات الباكستانية اليوم السبت نتائج 270 دائرة انتخابية إذ تأجلت الانتخابات الخاصة بمقعدين فى البرلمان. كما تجرى إعادة إحصاء للأصوات فى عدد من الدوائر بما يعنى أن الأرقام النهائية قد تتغير.