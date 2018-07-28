عريضة تطالب باستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبى تحظى بدعم 310 آلاف بريطانى

وقع أكثر من 310 آلاف شخص الآن على عريضة صحيفة "الإندبندنت" البريطانية التى تطالب بإجراء استفتاء نهائى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وجذبت الحملة، التى أطلقت قبل ثلاثة أيام فقط، دعمًا من حملتى المغادرة والبقاء على حد سواء.

وأوضحت "الإندبندنت" أن احتمالات إجراء استفتاء ثانى انخفضت إلى النصف منذ بداية العام، كما كشفت استطلاعات الرأى.

ومن بين الذين يدعمون استفتاء آخر كبار الشخصيات من جميع الأحزاب الرئيسية، بما فى ذلك الوزيرة السابقة جورينى جريننج، ورئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير، والزعيم الديمقراطى الليبرالى فينس كيبل، وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس.

ووفقا لاستطلاع جديد، فإن أكثر من ثلثى الطلاب سيؤيدون التصويت على الصفقة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وكان كشف استطلاع للرأى نشرت نتائجه الجمعة، للمرة الأولى أن غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول النتيجة النهائية للمفاوضات حول بريكست، بينما رفضت المفوضية الأوروبية مقترحات لندن الجديدة حول تعاون جمركى فى المستقبل.

وكشف الاستطلاع الذى أجراه معهد "يوجوف" لصحيفة "ذى تايمز" وشمل 1653 شخصا أن حوالى 42 % من البريطانيين يرون أنه من الضرورى تنظيم استفتاء جديد بعد المفاوضات، مقابل 40 % لا يرغبون فى ذلك.

وكانت فكرة تنظيم استفتاء جديد التى تدعمها خصوصا منظمة "بيبل فوت" تقدمت فى الأسابيع الأخيرة مع الدعم الذى قدمته وزيرة التعليم السابقة جاستن جرينينج.