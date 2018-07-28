ضبط راقص كيكى بمدينة نصر لتعريض حياة الآخرين للخطر وتغريمه ألف جنيه..صور

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص لبثه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، حال ترجله خارج السيارة أثناء سيرها وآداء حركات استعراضية "رقصة كيكى" معرضاً حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك فى ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلى عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها فى السير بدون سائق والترجل بجوارها، والقيام بحركات استعراضية بجوارها، مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدى السيارات للخطر.

وأسفرت الجهود عن تحديد قائد السيارة المشار إليها ويدعى "حاتم . ص . ع "طالب جامعى – ومقيم بمدينة نصر القاهرة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعائه وأكد ملكيته للسيارة وارتكابه الواقعة وبالعرض على النيابة المختصة قررت تغريم المخالف مبلغ 1050 جنيها، حيث سدد الغرامة المستحقة وأخلى سبيله بالضمان الشخصى من سرايا النيابة.

راقصة الكيكي

المتهم