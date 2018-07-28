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السبت، 28 يوليه 2018 04:22 م
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ضبط تشكيل عصابى سرق سيارة من مواطن تحت تهديد السلاح

السبت، 28 يوليه 2018 03:41 م
ضبط تشكيل عصابى سرق سيارة من مواطن تحت تهديد السلاح القبض على متهمين - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين قاموا بسرقة سيارة ربع نقل من مواطن بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغاً تمكن من المواطن مجدى كيرلس نجيب دانيال 26 سنة عامل ومقيم الحى السادس دائرة قسم ثان أكتوبر محافظة الجيزة، بسرقة السيارة ملكه رقم (9241) ب س ماركة شيفرولية (ربع نقل) موديل 1997 بيضاء اللون، من أمام منزله، وتمكن عن طريق جهاز التتبع من تحديد خط سير السيارة (إتجاه مدينة إطسا) وبتشكيل فريق بحث وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتم ضبط السيارة بأحد الأكمنة المعده بطريق عزبة على معوض قرية الغرق دائرة مركز شرطة إطسا يقودها "وائل د ع" 34 سنة سائق، ومقيم عزبة خليل الجندى الغرق دائرة المركز مسجل خطر فئة (أ) سرقات عامة ويرافقه (3) أشخاص آخرين.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بسرقة السيارة من أسفل منزل المبلغ بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بإسلوب المفتاح المصطنع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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