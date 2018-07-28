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ضبط المتهمين بقتل تاجر شربين وإحراق جثته بدمياط

السبت، 28 يوليه 2018 02:33 م
ضبط المتهمين بقتل تاجر شربين وإحراق جثته بدمياط متهم - أرشيفية
دمياط عبده عبد الباري
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ملابسات العثور على جثة متفحمة بجوار شركة بترول الوسطانى بدمياط.

 

وتبين أن الجثة لتاجر من قرية العوضية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، يدعى عيد عبد المعطى الكنانى، 60 سنة.

 

أكدت التحريات على أن التاجر كان على علاقة بسيدة تدعى "ثريا عبد الفتاح" من قرية شربين التابعة لمركز الدقهلية، وحاول ابنها إنهاء تلك العلاقة، وبعدها اتفقا على استدراج التاجر وقاما بقتله ثم حمله المتهم محمد ابو المعاطى الشرقاوى فى سيارة فيرنا فضى تحمل رقم د س ط 6382 وأشعل فيه النيران ووضعه بجوار شركة الوسطانى واعترف المتهم وأمه أمام النيابة بارتكاب الواقعة وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة شربين بتغيب عيد عبد المعطى الكنانى، 60 سنة عن منزله بقرية "العوضية" منذ يوم الأحد الماضى بعد خروجه ليلا لمقابلة بعض الأشخاص وبحوزته مبلغ مالى كبير للاتفاق على أثاث شقة نجله المسافر بالكويت، وأكد أولاده أن هاتفه مغلق بعد خروجه من المنزل بفترة بسيطة.

 

عقب ذلك وردت إشارة لمركز شرطة شربين بعثور أهالى قرية "الوسطاني" التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على جثة متفحمة ملقاة بالأراضى الزراعية بالقرب من الطريق العام قريبة من مواصفات المبلغ باختفائه، وبالتنسيق بين مديريتى أمن الدقهلية ودمياط تبين أن مواصفات المسن المتغيب الدقهلية تنطبق بشكل كبير على الجثة المعثور عليها بدمياط وتوجه أبنائه للتعرف عليه وعمل تحاليل DNA للتأكد من البصمة الوراثية للجثة.

 

تبين من نتائج التحاليل أن الجثة لنفس الشخص المتغيب، وأكد تقرير الطب الشرعى أن وقت الوفاة قريب من وقت تغيبه عن المنزل، كما تبين أنه تم قطع كف اليد لتغيير ملامح الجثة بعد تأكيد أبناء المتوفى أن له إصبع مقطوع كان سيدل على شخصيته.

 

 


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