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السبت، 28 يوليه 2018 08:43 م
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صور.. قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى وإطلاق نار بمدينة جلال آباد الأفغانية

السبت، 28 يوليه 2018 08:10 م
صور.. قتلى وجرحى فى هجوم انتحارى وإطلاق نار بمدينة جلال آباد الأفغانية نقل مصاب
(أ ش أ)
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لقى مالا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب سبعة آخرون جراء تفجير انتحارى وإطلاق نار وقعا اليوم السبت فى مدينة جلال آباد الأفغانية أمام مركز لتدريب "القابلات، النساء اللاتى يقدمن الرعاية الصحية للمقبلات على الولادة".

ونقلت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار، عطا الله خوجاني، قوله إن شخصين من حراس الأمن وسائقًا كانوا من بين ضحايا الهجوم الأول الذى نفذه انتحارى فجر سترته الناسفة بالقرب من بوابة المركز، فيما أُصيب ثلاثة من أفراد قوات الأمن، ومدنيان وموظفان حكوميان.

وأوضح المسؤول الأفغانى أنه لم يتبين على الفور ما إذا كانت الإصابات حدثت خلال الهجوم الانتحارى أو عملية إطلاق النار من جانب انتحارى آخر لم يتمكن من تفجير سترته قبل أن تستهدفه القوات بالرصاص، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية بشأن الحادث الذى لم تعلن - حتى الآن - أى جهة مسئوليتها عنه.

ولفت خوجانى إلى أن عملية القتال بين قوات الأمن والمهاجم استمرت نحو ست ساعات، معلا ذلك بأن قوات الأمن كانت حريصة على إنقاذ أكثر من 60 شخصًا كانوا داخل المبنى.

القوات الأفغانية
القوات الأفغانية

 

شرطى أفغانية
شرطى أفغانية

 

مقر الهجوم
مقر الهجوم

 

نقل مصاب
نقل مصاب

 


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