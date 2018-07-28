صور.. زيمبابوى تستعد لأول انتخابات رئاسية منذ 40 عاما

أ ف ب

تفتح زيمبابوى، الاثنين المقبل، صفحة جديدة فى تاريخها بتنظيم أول انتخابات منذ حوالى 40 عاما بدون روبرت موجابي، يرجح فوز مساعده السابق ايمرسون منانجاجوا فيها.

ودفع موجابى البالغ من العمر 94 عاما وقاد البلاد منذ استقلالها فى 1980، إلى الاستقالة من قبل الجيش ومن قبل حزبه "الاتحاد الوطنى الإفريقى لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" .

ونصب الجنرالات وقدامى نظامه على رأس البلاد احد المقربين منهم نائب الرئيس السابق منانجاجوا (75 عاما) الذى يأمل فى ان تعزز صناديق الاقتراع فى 30 يوليو سلطته فى البلاد فى السنوات الخمس المقبلة.

وخصمه الرئيسى فى هذه الانتخابات هو قائد حركة التغيير الديموقراطى نلسون شاميسا وهو محام يبلغ من العمر 40 عاما يريد تجسيد التغيير والقطيعة مع النظام السابق.



الاستعداد للانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى



ايمرسون منانجاجوا



حملة انتخابات فى زيمبابوى