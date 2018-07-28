صور.. رئيس كتالونيا السابق يعود إلى بلجيكا ويتعهد بمواصلة الدفاع عن شعبه

أ ف ب

وعد رئيس كتالونيا الانفصالى السابق كارليس بوجديمونت، بمواصلة الدفاع عن القضية العادلة للشعب الكتالونى، وذلك فى مؤتمر صحفى عقده السبت، فى بروكسل، لدى عودته الى بلجيكا.

وقال بوجديمونت، "إنها ليست نهاية الرحلة، سأجوب قارتنا للدفاع عن القضية العادلة للشعب الكتالونى".

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون، الذى لم يعد معرضا لاحتمال تسليمه إلى أسبانيا، فى مؤتمر صحفى فى برلين، أنه سيعود فى "نهاية هذا الأسبوع" الى بلجيكا ليواصل منهال معركته من اجل استقلال منطقته، وبعد 4 أشهر من توقيفه فى ألمانيا بينما كان عائدا بسيارة من فنلندا إلى بلجيكا، اصبح بوجديمونت حرا فى تحركاته، وأعلن أنه سيعود "فى نهاية الأسبوع" إلى بلجيكا.