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السبت، 28 يوليه 2018 07:17 ص
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صور.. تواصل أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على ارتفاع الأسعار

السبت، 28 يوليه 2018 06:24 ص
صور.. تواصل أعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على ارتفاع الأسعار جانب من العنف فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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اندلعت اشتباكات وأعمال عنف فى هندوراس، فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.

وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .

وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

الشرطة تفرق مسيرة
الشرطة تفرق مسيرة

 

انتشار أمنى فى هندوراس
انتشار أمنى فى هندوراس

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

مسيرة ضد ارتفاع الاسعار
مسيرة ضد ارتفاع الاسعار

 


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