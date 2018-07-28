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السبت، 28 يوليه 2018 10:39 م
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صور.. إنشاء وحدة لاختبار السمع بمستشفى العامرية العام

السبت، 28 يوليه 2018 09:39 م
صور.. إنشاء وحدة لاختبار السمع بمستشفى العامرية العام الجهاز الجديد
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية عن إنشاء وحدة اختبار قدرة السمع "التخطيط  والسمع"، وقد تم تجهيزها بالأجهزة من قبل دائرة صحة الأنبار قسم الصيدلة، وتخصيص لها غرفة خاصة عازلة للصوت وتدريب كادر متخصص للعمل على الجهاز.
 
يأتى ذلك فى إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطن من الذهاب إلى المستشفيات البعيدة ومن أجل إجراء الفحوصات السمعية وتحديد الضعف السمعى لدى المرضى واعطاء العلاج المناسب لهم.
 
وأشار بيان صادر من مستشفى العامرية العام، أن جهاز تخطيط السمع، يقوم برسم بيانى يوضح قدرة السمع لشخص ومقدار فقدان السمع لدى ذلك الشخص فى كل أذن، وفى أعلى الرسم البياني، تتراوح الأرقام من 125 إلى 8000 ، حيث تشير تلك الأرقام إلى الترددات أو الدرجات المختلفة للصوت، ويعبر عن التردد فى دورات لكل ثانية أو ( هرتز ) وكلما كان التردد عالياً كلما كانت حدة الصوت أشد.
 
ويتم قياس الأصوات المرتفعة فى وحدات تعرف "بالديسيبل" وفى أثناء اختبار السمع يقدم أخصائى السمعيات الأصوات ذات التردد الواحد منفردة فى كل مرة وبدرجات مختلفة، ويتم وضع علامة على أضعف درجة صوت يمكن للشخص سماعها فى كل تردد، وذلك على تخطيط السمع، وتعرف تلك العلامات باسم ( عتبة السمع ).
 
وأشار البيان إلى أن هناك أنواع ودرجات مختلفة من الفقدان السمعى، وهى فقدان السمع التوصيلى وفقدان السمع الحسى العصبى، وفقدان السمع المختلط وفقدان السمع العصبى، ويعتمد هذا على الجزء المتضرر من الأذن.
 
كما أشار أيضاً إلى أن تخطيط السمع يعطى معلومات واضحة ما إذا كان سمعك طبيعياً أو لديك ضعف فى السمع كما يوضح درجة الضعف أن كانت بسيطة أو شديدة وما هو العلاج المناسب سواء كان بالعقاقير أو التدخل الجراحى أو السماعات الطبية.
 
1
وحدة إختبار السمع بمستشفى العامرية العام

2
وحدة إختبار السمع بمستشفى العامرية العام

3
وحدة إختبار السمع بمستشفى العامرية العام

4
وحدة إختبار السمع بمستشفى العامرية العام

 


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