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سياسى إيطالى: الأحزاب الحاكمة تعترف باستفتاء انضمام القرم لروسيا

السبت، 28 يوليه 2018 08:59 ص
سياسى إيطالى: الأحزاب الحاكمة تعترف باستفتاء انضمام القرم لروسيا رئيس وزراء إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ
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قال عضو حركة النجوم الخمسة الإيطالية مانليو دى ستيفانو، أن حزبى خمس نجوم والليجا، يعترفان بالاستفتاء الذى تم إجراؤه فى شبه جزيرة القرم عام 2014، لكن روما تواصل التمسك بخط الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا انتهاكا للقانون الدولى.

وأضاف ستيفانو، فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "حركة النجوم الخمسة تعترف بالاستفتاء لكن روما تواصل التمسك بخط الاتحاد الأوروبى"، وقال أعضاء فى الحركة، ومن ضمنهم زعيمها ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفينى، فى مناسبات عديدة أن استفتاء القرم كان شرعيا.

وقد أقرت المجالس الإقليمية فى المناطق الإيطالية من فينيتو ولومباردى وليجوريا، حيث حصلت حركة النجوم الخمسة على أغلبية، قرارات تدعو إلى إزالة العقوبات على موسكو والاعتراف بالجزيرة كجزء من روسيا، كما قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى سالفينى لتاس - فى وقت سابق - إن روما قد تثير قضية الاعتراف بالقرم كجزء من روسيا.


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