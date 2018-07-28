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السبت، 28 يوليه 2018 02:47 م
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سعر اليورو اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية

السبت، 28 يوليه 2018 01:02 م
سعر اليورو اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية اليورو
كتبت دانه الحديدى
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استقرا أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 28-7-2018، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.85 جنيه للشراء و20.97 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.85 جنيه للشراء
 
20.97 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.81 جنيه للشراء
 
20.99 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.75 جنيه للشراء
 
20.92 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.76 جنيه للشراء
 
20.91 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.89 جنيه للشراء
 
21.07 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.81 جنيه للشراء
 
20.96 جنيه للبيع
 
 
 

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