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السبت، 28 يوليه 2018 11:21 ص
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سعر الدولار اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 28 يوليه 2018 11:19 ص
سعر الدولار اليوم السبت 28-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتبت دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت 28-7-2018، على نفس الاسعار المسجلة فى ختام تعاملات الخميس الماضى، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع.
 
 
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..
 
 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
17.84 جنيه للشراء
 
17.94 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء
 
17.88 جنيه للبيع
 
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

 
17.78 جنيه للشراء
 
17.88  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

 
17.84 جنيه للشراء
 
17.94  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 
17.85  جنيه للشراء
 
17.95  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
17.84 جنيه للشراء
 
17.94 جنيه للبيع
 
 
 

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