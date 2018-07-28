زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

(أ ف ب)

سجل وقوع زلزال بقوة ست درجات اليوم السبت، قبالة إندونيسيا، فى أعماق بحر فلوريس، وفق ما أفاد المعهد الأمريكى للجيوفيزياء، من دون إصدار تحذير من حصول تسونامي.

وحدد مركز الزلزال الذى وقع فى الساعة 17,07 ت ج على بعد حوالى 160 كلم شمال شرق مدينة موميرى فى جزيرة فلوريس وعلى عمق 578 كلم، بحسب المعهد.

وتقع إندونيسيا وهى أرخبيل يضم آلاف الجزر، على حزام النار فى المحيط الهادىء، وتشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ولكن غالبا من دون تداعيات.

لكن تسونامى تسبب به زلزال بقوة 9,3 درجات العام 2004 قبالة ساحل سومطرة غرب إندونيسيا، أسفر عن مقتل 220 ألف شخص فى بلدان عدة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفا فى إندونيسيا.