video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئاسة شئون المسجد النبوى الشريف تنهى استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله

السبت، 28 يوليه 2018 05:49 م
رئاسة شئون المسجد النبوى الشريف تنهى استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله المسجد النبوى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

أتمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى كافة استعداداتها لاستقبال زوار مسجد رسول الله، وهيأت جميع مرافق المسجد النبوى بداية بفتح الأبواب البالغ عددها 100 باب، و36 سلمًا كهربائيًا وعاديًا، والإشراف على نظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته، وتوفير ست عشرة آلاف سجادة وفرشها ونظافتها، وتوفير ماء زمزم المبرد بواقع 300 طن تجلب من مكة المكرمة بالصهاريج المخصصة لذلك، وتشغيل الإنارة والصوت وأجهزة التكييف، ليؤدى حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوى فروضهم فى جو من الخشوع والطمأنينة والراحة.

 

وتهتم رئاسة المسجد النبوى أيضا ضمن خططها لموسم الحج بتنظيم حركة المصلين دخولًا وخروجًا، وتوفير عربات لذوى القدرات الخاصة وكراسى للمحتاجين لها، وتسهيل نقل كبار السن من أطراف ساحات المسجد النبوى بعربات الجولف إلى أبواب المسجد النبوى وإعادتهم إلى جهاتهم بعد الصلوات، وتوفير السقيا لهم، واستدعاء الإسعاف فى الحالات الطارئة، وحفظ المفقودات وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات التى تريح المصلين وتسهل عليهم أداء العبادة.

 

تقدم أيضا رئاسة المسجد النبوى خدمة التوجيه والإرشاد الدينى للزوار والمصلين وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما، وزيادة الدروس العلمية التى تعنى بالعقيدة الإسلامية وأحكام الحج والعمرة، وتوفير مكتبة متكاملة "مقروءة" تحتوى على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة، وأخرى صوتية تحتوى على الدروس العلمية لمدرسى المسجد والخطب والتلاوات لأئمة المسجد النبوى، إلى جانب الإجابة على الفتاوى المتعلقة بالعبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي.

 

وفيما يخص الأقسام النسائية بالمسجد النبوى تعمل وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى على تهيئة جميع الإمكانات للمصليات والزائرات من خلال أقسامها النسائية بتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية مراعاة لخصوصية النساء، وتنظيم دخولهن إلى الروضة والصلاة فيها ثلاث فترات هى، من بعد الإشراق إلى قبيل صلاة الظهر، ومن بعد صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر، ومن بعد صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توزيع جوازات السفر على حجاج الجمعيات الأهلية وغرفة عمليات بدمياط

صور..محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بحضور لقاء حجاج الجمعيات الأهلية

السياحة تضع اللمسات النهائية لموسم الحج.. صدور تأشيرات 600 سائق لرحلات البر.. لجان الإشراف والمتابعة تبدأ عملها 25 ذو القعدة.. ومراقبة يومية للتأكد من التزام شركات السياحة.. والاجتماعات مستمرة مع الجانب السعودى

سلطان بن سحيم: منع القطريين من الحج يثبت عدم أحقية "الحمدين" فى حكم بلادنا

مرجع شيعى يدعو لعدم تسيس الحج والالتزام بتعليمات السلطات السعودية

السعودية

الحج

المسجد النبوى

رسول الله

حجاج




لا تفوتك
السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

السيسي: لما أجى أخرج بكم من أمة العوز والفقر يعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

محافظة القاهرة تحذر من ذبح الأضاحى فى الشوارع: غرامة 5 آلاف جنيه

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

بعد مرور 5 سنوات على الأحداث.. جنايات القاهرة تحيل 75 متهما "بفض رابعة" لفضيلة المفتى.. البلتاجى وحجازى وعبد الماجد والزمر والبر والعريان أبرز المحالين.. والمحكمة تحدد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

السيسي يعلن انطلاق المؤتمر السادس للشباب بحضور 3000 مدعو.. الرئيس يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى لفريق أول.. ويؤكد: الشعب هو البطل الحقيقى.. والمشاركون يلتقطون صورا تذكارية ويعرضون مراحل تطور المؤتمرات الدورية

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. التاريخ الأسود لدعم قناة الجزيرة القطرية لجماعات الإرهاب

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة