حبس مستريح البحيرة 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على 14 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

قضت محكمة جنح الدلنجات الجزئية بالبحيرة برئاسة المستشار أحمد الجعيدى بحبس "أ.ع.ب" مقيم بمركز الدلنجات والمعروف إعلاميا بمستريح البحيرة 3 سنوات بكفالة 50 ألف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لاتهامه بالنصب على عدة أشخاص والحصول منهم على 14 مليون جنيه تحت زعم توظيفها فى تجارة مستحضرات التجميل المستوردة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ببلاغ كل من "م.ز " صاحب محل موبيليا، و"م.أ.خ" نجار، و"أ.ع.ه" محام، و"أ.ا"،"ع.ع.ا" يتهمون "أ.ع.ب" حلاق ومقيم بمدينة الدلنجات بالحصول منهم على مبالغ تصل إلى 14 مليون جنيه، لتوظيفها فى استيراد مستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

وأكد الضحايا أنهم فوجئوا بعدم التزام المتهم بتسديد الأرباح الشهرية فى المواعيد المحددة بحجة عدم خروج البضائع المستوردة من الجمارك.

وتمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أحمد البنا من ضبط المتهم وبمواجهته اعتراف بالحصول على أموال من الضحايا مقابل توظيفها، موضحا أنه قام بالتوقيع لهم على شيكات بنكية بالمبالغ، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.