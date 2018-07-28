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السبت، 28 يوليه 2018 10:29 ص
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جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "زينر وبدر" بالمنوفية

السبت، 28 يوليه 2018 10:03 ص
جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين عائلتى "زينر وبدر" بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بين عائلتى "زينر وبدر" لإنهاء خصومة ثأرية، وذلك بقاعة مناسبات دائرة قسم شرطة سرس الليان، فى إطار حرص المديرية على تكثيف الجهود الأمنية والسعى لإنهاء كافة الخصومات فى وجود الخدمات الأمنية المناسبة

وترجع تفاصيل الواقعة إلى مقتل "ا م ع" عربجى ومقيم مدينة سرس الليان، والمتهم فيها "ر ر م ب" لخلافات بسبب المصاهرة .

وحضر الصلح أهلية الطرفين ولجنة الصلح تحت إشراف قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى، فى وجود كبار العائلات بالمدينة، وتم الصلح بين الطرفين مقابل قيام الطرف الثانى بدفع دية للطرف الأول، وتم التنازل عنها، كما قدم والد الجانى الكفن لأهلية المجنى عليه، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، وانصرف الجميع فى هدوء دون حدوث ما يخل بالأمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .


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