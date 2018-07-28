جامعة جنوب الوادى: 208 طلاب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والغردقة استقبلت 208 طلاب، لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثانية، للطلاب الناجحين في الثانوية العامة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الذين سجلوا رغباتهم خلال هذه المرحلة بمعامل مقر الجامعة بقنا بلغ 113 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الذين تقدموا بفرع الجامعة بالأقصر 45، وفى معامل الغردقة بلغ العدد 50 طالبا وطالبة.