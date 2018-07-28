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السبت، 28 يوليه 2018 02:46 م
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تعرف على استعدادات تعليم الأقصر لامتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

السبت، 28 يوليه 2018 02:25 م
تعرف على استعدادات تعليم الأقصر لامتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر -أحمد مرعى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالاقصر، إنهاء استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسى 2017 /2018  والتى من المقرر أن تبدأ السبت 11 أغسطس  وحتى الاثنين 20 أغسطس المقبل.

حيث قامت المديرية بتجهيز ستة لجان موزعة على مستوى المحافظة ليؤدى بها الطلاب الامتحانات حيث سيؤدى طلاب إدارة الأقصر وإدارة الزينية الامتحانات بلجنة مدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات فى حين يؤدى طلاب إدارة القرنة الامتحانات بلجنة بمدرسة القرنة الثانوية المشتركة والبياضية  بلجنة مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسى وارمنت بلجنة مدرسة ارمنت الثانوية بنات وإدارة اسنا بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسى وإدارة الطود بمدرسة التحرير الثانوية.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2017 /2018 ،  1416 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

 


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