تحرير 650 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات، والتى أسفرت الحملة عن تحرير650 مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 42 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 61مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 6دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 465 مخالفةوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص، 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من أحتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية أمن المنوفية حمله تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والعميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية ، 18قرار تعدٍ على منافع الرى، 6 قرارات تعدٍ على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 3455 مترا تقريبًا.