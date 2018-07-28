video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 يوليه 2018 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى بقليوب 15 يوما لارتكابه 14 واقعة سرقة سيارات

السبت، 28 يوليه 2018 03:08 م
تجديد حبس تشكيل عصابى بقليوب 15 يوما لارتكابه 14 واقعة سرقة سيارات حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب، حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمه التحقيقات، لتكوينهم تشكيل عصابى إرتكب 14 واقعة سرقة سيارات.

 

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القلوبية، من ضبط كلٍ من "علاء ع. ع" 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، و"مصطفى م. م" 38 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و"أحمد ج. م" 26 سنة، مقيم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، و"أسامة.م. س" 34 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، لقيامهم بالاشتراك مع آخران هاربان "محددان" بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

 

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة بنطاق محافظة القليوبية، وأرشدوا عن سيارتين وأضافوا بإعادتهم لباقى السيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى لمالكيها مقابل مبالغ مالية عدا إحداها بحوزة أحد الهاربان.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهودا لضبط المتهمَين الهاربَين، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام، جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس عامل قتل وأصاب شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالخانكة

القليوبية

اخبار مصر

قاضى المعارضات

محكمة قليوب

حبس 4 عاطلين

تشكيل عصابى

سرقة سيارات

مركز شرطة قليوب

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

فيديو وصور.. الرئيس السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع محمد زكى إلى رتبة فريق أول

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

بالأسماء.. أمر إحالة البلتاجى وحجازى والعريان و72 آخرين بـ"فض رابعة" للمفتى - صور

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

للمرة الثانية خلال فترة حكمه.. الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. ترأس المجلس بأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية 2015.. وقاعة لطفى السيد تحتضن مجلس اليوم لتاريخها ودور صاحبها فى تأسيس الجامعة

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

مؤتمر الشباب فى عيون البرلمان.. النواب: يؤكد حرص الرئيس على التواصل الدائم وخلق كوادر شبابية جديدة.. اختيار جامعة القاهرة يؤكد اهتمامه بالعلم.."لجنة الشباب": ننتظر منظومة تطوير التعليم وآلية بناء الإنسان المصرى

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

فيديو.. مشاركون بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب يلتقطون صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

التعليم العالى: إعلان تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة