تجديد حبس تشكيل عصابى بقليوب 15 يوما لارتكابه 14 واقعة سرقة سيارات

القليوبية - نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب، حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمه التحقيقات، لتكوينهم تشكيل عصابى إرتكب 14 واقعة سرقة سيارات.

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القلوبية، من ضبط كلٍ من "علاء ع. ع" 30 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، و"مصطفى م. م" 38 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و"أحمد ج. م" 26 سنة، مقيم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، و"أسامة.م. س" 34 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، لقيامهم بالاشتراك مع آخران هاربان "محددان" بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة بنطاق محافظة القليوبية، وأرشدوا عن سيارتين وأضافوا بإعادتهم لباقى السيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى لمالكيها مقابل مبالغ مالية عدا إحداها بحوزة أحد الهاربان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهودا لضبط المتهمَين الهاربَين، وأحيلا المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام، جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.