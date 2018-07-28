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المالية الكويتية: عجز الميزانية بلغ 3.2 مليار دينار فى العام الماضى

السبت، 28 يوليه 2018 07:32 م
المالية الكويتية: عجز الميزانية بلغ 3.2 مليار دينار فى العام الماضى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (رويترز)
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قالت وزارة المالية الكويتية اليوم السبت، إن إجمالى العجز الحقيقى فى ميزانية الكويت بلغ 3.247 مليار دينار (10.73 مليار دولار) فى السنة المالية المنتهية فى 31 مارس 2018.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن إجمالى الإيرادات بلغ 16 مليار دينار بارتفاع نسبته 22.1 % عن السنة المالية الماضية فى حين بلغ إجمالى المصروفات 19.247 مليار دينار بارتفاع 8.7 % عن السنة الماضية.

وبلغ الإنفاق الرأسمالى 3.22 مليار دينار فى السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة نسبتها 22.8 % عن السنة المالية التى سبقتها.

وقال وزير المالية نايف الحجرف إن هذا الأمر يؤكد "التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطنى والمضى قدما فى المشاریع الإنشائية والتنموية فى ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 كویت جدیدة".

وبلغ إجمالى الإيرادات النفطية 14.282 مليار دينار فى السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة قدرها 22.2 فى المئة عن السنة المالية السابقة. وبلغ إجمالى المرتبات وما فى حكمها 11 مليار دينار فى السنة المالية المنتهية فى 31 مارس آذار الماضى بزيادة نسبتها 8 فى المئة عن السنة السابقة.

كما بلغت قيمة المصروفات الموجهة للدعم بمختلف أنواعه 2.97 مليار دينار فى السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة 10 بالمئة عن السنة التى سبقتها.

 


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