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السبت، 28 يوليه 2018 05:03 م
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القائم بالأعمال السعودى فى بيروت: المملكة حريصة على استقرار لبنان

السبت، 28 يوليه 2018 04:35 م
القائم بالأعمال السعودى فى بيروت: المملكة حريصة على استقرار لبنان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز
بيروت (أ ش أ)
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أكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان الوزير المفوض وليد بخارى أن استقرار لبنان يمثل أولوية لدى المملكة وكذلك الأمر بالنسبة للعرب واللبنانيين أنفسهم.

وأشار "بخارى" – فى كلمة له خلال افتتاحه اليوم، ملتقى يتناول دور الإعلام المرئى فى الحفاظ على العيش المشترك – إلى أن السعودية حريصة على الحفاظ على مكتسبات العيش المشترك وحرية الرأى والتعبير التى يعيشها لبنان.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية لا يهمها سوى أن يبقى لبنان "سيدا حرا وعربيا مستقرا ومزدهرا وأن يظل رائدا فى الانفتاح والثقافة والفنون والإعلام، ووطنا لكل أهله، ومقصدا لكل عشاقه العرب".

 


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