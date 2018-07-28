السيسى: تكلفة الطالب بالتعليم الجامعى تصل لـ 40 ألف جنيه

كتب كريم كشك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن تكلفة الطالب الواحد بالتعليم الجامعى، بالنسبة للكليات العملية، تتراوح ما بين 35 – 40 ألف جنيه.

وطالب السيسى، خلال كلمته بجلسة "استراتيجية تطوير التعليم" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة، جميع المصريين، التكاتف مع جهود الدولة للدخول بالمنظومة الجديدة للتعليم، وإنجاحها، لتغيير مسارها الحالى، وتحطيم كل المشكلات التى تواجهها، للإنطلاق بالأجيال الجديدة إلى مستقبل أفضل".

وأضاف السيسى، أن التكلفة الفعلية للطالب الواحد بالكليات النظرية، تصل لـ 18 ألف جنيه"، قائلًا: " ما بالكم لو كان المتلقين للتعليم يصل 600، أو700 ألف طالب كل عام، مع إضافة أنها لا تعتبر جيدة بالشكل المناسب حاليًا، بغض النظر عن كيفية إنفاق الدولة كل هذة الأموال".

واختتم السيسى، قائلًا: " أنا مش هطول عليكم، ولكن بقول للدكتور طارق – من حق الناس علينا أن تشكل لجان على مستوى وزارة التربية والتعليم، ومديرياتها، والدولة، لمراقبة منظومة التعليم جيدًا، وأدعوا كل منظمات المجتمع المدنى، المساهمة فى إنجاح منظومة التعليم الجديدة فى مصر".