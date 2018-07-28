الزراعة: زيادة مساحات زرع القطن لـ336ألف فدان وارتفاع الإنتاجية لـ8 قناطير

كتب – إسلام سعيد

كشف الدكتور محمد عبد المجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن وزارة الزراعة حريصة على تقديم جميع إمكاناتها لتطوير منظومة القطن، ومن ثم المساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة فى زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الموسع الذى عقده وزير الصناعة والتجارة مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.

من جانبه، أشار محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية إلى أهمية توحيد جهود الكيانات العاملة فى هذه الصناعة الحيوية ودمجها فى كيانات موحدة لتعظيم الاستفادة منها فى وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل أمام الشباب، وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة الناتج القومى للاقتصاد المصرى.

ولفت المهندس نبيل السنتريسي، رئيس الاتحاد العام لمصدرى الأقطان إلى أهمية التوسع فى الزراعة الآلية للأقطان متوسطة التيلة وبصفة خاصة فى المساحات الكبيرة بالوجه القبلى، بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية، خاصةً وأن إجراء عمليات تصنيعية للقطن يسمح بزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وزيادة العائد من التصدير.

بدوره، أوضح المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إلى أن المجلس قد شارك فى وضع خطة العمل المقترحة، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحديات والمنافسة الكبيرة التى يواجهها قطاع المفروشات فى العديد من الأسواق الخارجية، إلا أن هناك زيادة فى معدلات التصدير إلى عدد من الأسواق الكبيرة ومنها السوق الروسى والبريطانى فضلاً عن بعض الدول الافريقية.