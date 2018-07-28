"الزراعة" توفر التقاوى الشتوية للمحاصيل الحقلية والخضر بمحافظة البحيرة

كتب عز النوبى

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن عدد محطات غربلة التقاوى يصل إلى 14 محطة تحتوى على 17 خط إنتاج من أهم الأدوار فى مراحل إعداد و توفير تقاوى على درجة عالية من النقاوة وهذا يرجع إلى خبرة العاملين بهذة المحطات وكيفية التعامل فى كافة مراحل الغربلة مع جميع تقاوى المحاصيل الحقلية و محاصيل الخضر.

واستمرارا للمتابعة الميدانية للوقوف على مراحل إعداد وغربلة تقاوى المحاصيل الشتوية و تجهيزها تمهيدا لتوزيعها على منافذ البيع المخصصة لذلك وحرص الإدارة المركزية لانتاج التقاوى على توفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية وبسعر مناسب يتماشى مع خطة الوزارة فى دعم المزارع و توفير احتياجاتة من التقاوى للمحاصيل المختلفة.

وأجرى الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوى زيارة ميدانية إلى محطة غربلة جنوب التحرير بالبحيرة، والتقى مع كافة العاملين بالمحطة و الوقوف الميدانى على تجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية ومدى كفاءة العمل بمحطة الغربلة وأهم احتياجاتها من مستلزمات ومعدات وصيانة.

ومن خلال المتابعة الميدانية تم معاينة مراحل تجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية والانتهاء من إعداد تقاوى الفول البلدى سخا 1 و ج 716 ، و تقوم المحطة الآن من إعداد و تجهيز تقاوى القمح باصنافة المختلفة.

كما توجه ‏رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالشكر لجميع العاملين بالمحطة على دقة العمل وحسن الأداء والتعاون لتقديم أفضل وانقى تقاوى للمزارعين ،كما تعاهد جميع العاملين بالمحطة على بذل أقصى جهد لانتاج التقاوى المعتمدة وبأسعار مناسبة للمزارع.

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