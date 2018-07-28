الحكومة تواصل تأهيل الشباب بقبول دفعة ثالثة بالمدرسة الفرنسية للإدارة

كتب : مصطفى عبد التواب

تواصل الحكومة برامج تأهيل القيادات الشابة لقيادة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يتم بالتعاون مع جامعات عالمية فى مجال الإدارة، ضمن خطة الإصلاح الإدارى المتفق عليها بمجلس الوزاراء المصرى، وفى هذا الإطار بدأت وزارة التخطيط الاستعدادت لتسكين الدفعة الثالثة من دارسى ماجستير إدارة الإعمال المقدم بالتعاون بين الحكومة ومدرسة الإدارة الفرنسية إسلسكا.



خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الوزارات والمحافظات المختلفة، لتقديم ترشيحاتهم للدفعة الثالثة لمنحة تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى والتى تتم بالتعاون مع المدرسة الفرنسية العليا للعلوم التطبيقية "إسلسكا"، لتنمية وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة على شهادة اساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال.

وبحسب صورة ضوئية من الخطاب الموجه من وزارة التخطيط للوزارات والمحافظات، فإن الوزارة اشترات توافر عدد من الشروط فى المرشحين من قبل هذه الجهات سابقة الذكر، وشملت الشروط أن يتراوح أعمار المرشحين من 28 إلى 45 سنة، وإن يجيد المرشح اللغة الإنجليزية، وأن يكون معين بالجهاز الإدارى بالدولة فترة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون من غير الحاصلين على ماجستير إدارة أعمال أو إدارة عامة، وأن يكون لم يسبق له حضور هذه المنحة من قبل أو حضور أى من مراحلها، وأن يجتاز اختبارات التأهيل الموضوع من قبل المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ـ فرنسا) والجامعة الفرنسية، ويجتاز المقابلة الشخصية مع لجنة الاختبار.

وبحسب مصدر من وزارة التخطيط، فأن الوزارة تتلقى 30 مرشح من كل جهة من الجهات المخاطبة، بحد أقصى 10 أغسطس المقبل، على أن يتم تحديد موعد التحاق الدفعات المختلفة حتى عام 2021.

وسبق أن احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (اسلسكا ـ فرنسا) بتخرج دفعتين من المنحة ضمت 250 من القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى، وذلك فى أطار بروتكول لتدريب 1500 من العاملين بالجهاز الإدارى داخل المدرسة الفرنسية للإدارة لتأهيلهم لقيادة الجهاز الإدارى للدولة.