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الحرس الثورى الإيرانى: سنهدد المصالح الأمريكية إذا هددوا مصالحنا

السبت، 28 يوليه 2018 12:41 م
الحرس الثورى الإيرانى: سنهدد المصالح الأمريكية إذا هددوا مصالحنا يد الله جواني مساعد الحرس الثوري الإيراني للشئون السياسية
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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قال العميد يد الله جوانى، مساعد الحرس الثورى الإيرانى للشئون السياسية، إن من أراد تهديد مصالحنا فإننا سنهدد مصالحه، وذلك فى إطار الحرب الكلامية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

 

وبحسب تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية هدد جوانى، مجددا بإغلاق الممار المائية، مؤكدا على قدرة بلاده على إغلاق مضيق هرمز وانعدام الأمن فى البحر الأحمر، قائلا: "إن أراد الأمريكيون أن يمارسوا بلطجتهم ضدنا من الطبيعى أن تقوم القوات المسلحة الإيرانية بما يلزم مستخدمة كل إمكانياتها من أجل الحفاظ على المصالح القومية الإيرانية، ولذلك أن هددوا مصالحنا فسوف نهدد مصالحهم".

 

واعتبر مساعد الحرس الثورى الإيرانى للشئون السياسية، أن حضور إيران الذى وصفه بالـ "حساس" فى المنطقة، ضأمن لتأمين أمن الممرات المائية. وتابع "عندما تلجأ دولة ما إلى تهديدنا بمنع صادراتنا من النفط لتنتظر منا تهديدًا متبادلًا.

 

وأضاف المسئول بالحرس الثورى الإيرانى، أنه أظهرت الحقائق فى العقود الأخيرة أن من اهم أسباب انعدام الاستقرار فى المنطقة هى التدخلات الأجنبية، متابعًا: "اليوم يتمتع الممر المائى فى الخليج العربى ومضيق هرمز بالأمن المناسب من أجل نقل الطاقة والنفط".


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