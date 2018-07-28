البرلمان يقر 66 اتفاقية دولية ويوجه 1000 سؤال للحكومة خلال دور الانعقاد الثالث

كتب ـ هشام عبد الجليل

حفل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول بالبرلمان، بالعديد من الإنجازات فى شتى المجالات، سواء على صعيد الدور التشريعى، والأدوات الرقابية، ومجال الشئون العضوية، وممارسة المجلس لصلاحياته السياسية، ونشاط اللجان النوعية، والزيارات الميدانية واللجان الخاصة.

فعلى صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أقر البرلمان (66) اتفاقية دولية، رأى المجلس أن عائدها سوف يكون إيجابيًا، ويخدم برامج التنمية فى البلاد.

وعلى صعيد الأسئلة فقد تم توجيه (1090) سؤالاً، أجابت الحكومة على (45) سؤالاً شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس دور الانعقاد الثالث (20) طلب مناقشة عامة، فى شتى الموضوعات.

كما نظر المجلس (839) اقتراحاً برغبة مقدمة فى شتى المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات، فى حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى نظرها المجلس فى دور الانعقاد الثالث (634) اقتراحاً، ونظر (24) طلب رفع حصانة.

وشهد الدور التشريعى الثالث نشاطا برلمانيا مكثفا على مستوى اللجان النوعية بالمجلس؛ فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت (2110) اجتماعاً، استغرقت (3501) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان النوعية نحو (1620) تقريراً، نظر منها المجلس (1530) تقريراً.

وحفلت هذه الدورة بالعديد من الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية للوقوف على العديد من المشكلات التى تعانى منها المناطق على مستوى الجمهورية، فقد بلغ عددها (14) زيارة ميدانية لمختلف أنحاء الجمهورية.