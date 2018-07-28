الاحتلال يبعد 19 شابا فلسطينيا عن المسجد الأقصى ويمدد اعتقال 5 قاصرين

أ ش أ

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عن جميع الشبان الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من المسجد الأقصى المبارك فى القدس، أمس الجمعة - باستثناء 5 أطفال قاصرين - لكنها فرضت عليهم دفع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل (1370 دولارا أمريكيا)، وإبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وأفاد نادى الأسير الفلسطينى، بأن الاحتلال قرر الإبقاء على اعتقال الفتية القاصرين، بسّام شكرى قنبر (17 عامًا)، وعاصم يزيد حلايلة (15 عامًا ونصف) من بلدة جبل المكبر (جنوبى القدس)، وعمران مصطفى ملاعبة من بلدة عناتا (شمال شرقى المدينة)، محمد عماد معتوق (16 عامًا) من شعفاط (شمالًا)، ومؤمن ماهر الكركى (16 عامًا) من الطور (شرقًا)، ولفت إلى أن القاصرين يخضعون للتحقيق فى غرف (4) بمركز التوقيف والتحقيق "المسكوبية" غربى القدس المحتلة.