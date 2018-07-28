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السبت، 28 يوليه 2018 05:47 ص
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الاتصالات: 3953 مكتب بريد حكومى.. و51 "أهلى" حتى نهاية إبريل الماضى

السبت، 28 يوليه 2018 05:00 ص
الاتصالات: 3953 مكتب بريد حكومى.. و51 "أهلى" حتى نهاية إبريل الماضى مكاتب بريد بعد تطويرها - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد مكاتب البريد الحكومية 3953 مكتب بريد حتى نهاية شهر إبريل الماضى، وبلغت عدد مكاتب البريد الأهلية 51 مكتبا، وعدد الوكالات البريدية 364 مكتبا.
 
تأسس البريد المصرى عام 1865 ومنذ ذلك التاريخ استطاع البريد المصرى أن يعيد هيكلة خدماته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من جهة وبما يواكب التقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، حيث قام البريد المصرى تحت إشراف وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية البنية الأساسية لقطاع البريد، وتطوير الخدمات خاصة المالية وذلك من خلال تحديث خدمة المعاشات وميكنة الحوالات البريدية، بالإضافة إلى تحويل مراكز البريد لمنافذ للخدمة المجتمعية، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.
 
ويحرص البريد المصرى على تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتشار فى كافة ربوع الوطن حضراً وريفاً من خلال أكبر شبكة ممكنة من المكاتب البريدية والوكالات البريدية والخطوط الطوافة.
 

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