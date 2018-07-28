الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف طفل سورى منذ عام 2013

نيويورك /أ ش أ/

أكدت هيئة الأمم المتحدة، مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف طفل فى النزاع السورى منذ عام 2013 وحتى الآن.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ، الجمعة ، أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن هناك تقارير تضع أرقاماً أكبر من ذلك بحيث تقول إن تعداد الأطفال القتلى والمصابين فى سوريا منذ 2013 يجاوز 20 ألف شخص.

ونقلت فوكس نيوز عن فيرجينيا جامبا ، الممثلة الخاصة للأمين العام لقضايا الأطفال والصراع المسلح ، عرضها على مجلس الأمن الدولى تلك القضية قائلة إن الأمم المتحدة سجّلت منذ بداية العام الجارى أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال ، موضحة أن هذه الانتهاكات تشمل مقتل أو تشويه أكثر من 600 طفل وتجنيد أكثر من 180 آخرين من قِبل أطراف النزاع المختلفة فى سوريا.

وقالت جامبا "إن الأطفال لايزالون يتأثرون بشكل غير مناسب بالصراع المسلح فى سوريا ، إن العنف الذى تعرض له الأطفال السوريون، ولايزالون يتعرضون له، إلى جانب الألم الذى يصيبهم مع عائلاتهم خلال سنوت الأزمة الحالية، أمر غير مقبول".

وأشارت إلى أن الربع الأول من العام الجارى 2018 شهد زيادة بنسبة 348 فى المائة فى معدل قتل وتشويه الأطفال و 25% زيادة فى تجنيد الأطفال عسكرياً و 109% زيادة فى الانتهاكات الجسيمة ضد صغار السن.

وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن جميع عمليات التجنيد العسكرى للأطفال قامت بها جماعات مسلحة وأن هناك على ما يبدو تقارير تشير إلى احتجاز 1300 طفل فى مناطق بشمال شرقى سوريا عام 2018 فقط.