الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35درجة

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وتكون متكاثرة على مدينتى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

وسط الدلتا 24 34

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 22 30

السلوم 21 29

سيوة 23 37

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

العريش 24 31

رفح 24 31

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 35

رأس سدر 24 36

نخل 18 34

نويبع 25 35

طابا 24 34

كاترين 16 31

الطور 26 34

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 35

بنى سويف 25 35

المنيا 23 35

أسيوط 25 36

سوهاج 26 37

قنا 27 38

الأقصر 27 39

أسوان 28 40

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 30 37

أبو رماد 31 36

رأس حدربة 32 35

حلايب 32 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 42

المدينة 31 43

الرياض 28 40

المنامة 32 40

أبوظبى 32 42

الدوحة 30 41

الكويت 32 46

دمشق 16 34

بيروت 25 30

عمان 17 29

القدس 19 27

غزة 25 31

بغداد 27 48

مسقط 30 38

صنعاء 16 29

الخرطوم 25 36

طرابلس 24 35

تونس 21 34

الجزائر 18 28

الرباط 16 27

نواكشوط 24 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

اسطنبول 22 31

إسلام آباد 25 31

نيودلهى 25 30

جاكرتا 23 32

بكين 23 32

كوالامبور 25 31

طوكيو 23 28

أثينا 22 30

روما 20 32

باريس 16 31

مدريد 20 34

برلين 19 31

لندن 16 28

مونتريال 16 27

موسكو 20 29

نيويورك 20 30

واشنطن 20 31