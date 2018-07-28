اتحاد المصارف العربية يوصى بالالتزام بأهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء

الغردقة - أحمد يعقوب

حث منتدى اتحاد المصارف العربية الذى عقد فى مدينة الغردقة، البنوك المركزية على أهمية البدء فى إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء خلال ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة، مع وضع جدول زمنى محدد لمراحل التطبيق طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوصى المنتدى بتشكيل مجموعة عمل يكون أعضائها من المسئولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم وذلك من أعضاء اتحاد المصارف العربية واتحادات وجمعيات المصارف المحلية للاجتماع بصفة دورية لمناقشة ما تم إنجازه في مجال الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة وكذلك التعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية.

ولفت المنتدى إلى أهمية تبنى المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية ، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك وحث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات.

وأكد المنتدى على ضرورة تبنى المصارف العربية آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية ، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك وتشجيع المصارف العربية على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة ، وإستكمال تغيير نظم الإضاءه في كافة فروعها ومنشأتها لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية وتشجيع المؤسسات والأفراد من خلال توفير التمويل اللازم .

وحث المصارف العربية على مواصلة الجهود المستمرة فى مجال الشمول المالى من قبل القطاعات المصرفية بالدول العربية لما له من دور حيوى فى تحقيق الاستدامة والصيرفة الخضراء والعمل على تكامل الأهداف والسياسات بين المصارف والجهات ذات العلاقة بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ونظم اتحاد المصارف العربية، وتحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفياً عربياً حول موضوع الصيرفة الخضراء : الطريق إلى التنمية المستدامة فى مدينة الغردقة.

وافتتح أعمال المنتدى وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربى نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والدكتور حسين أباظة ممثلاُ للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ممثلا لمحافظ البنك المركزي المصرى طارق عامر، وبمشاركة أكثر من 150مشاركاً من مصر وعدة دول عربية وتحدث فى أعمال المنتدى على مدار 10 جلسة 26 متحدثا من مصر وعـدة دول عربية.