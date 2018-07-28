إيداع متهمى "فض اعتصام رابعة" قفص الاتهام تمهيدا للنطق بالحكم

كتب إيهاب المهندس ـ أسامة طلعت ـ تصوير خالد كامل

أودع حرس قاعة معهد أمناء الشرطة بطرة، المتهمين فى قضية "فض اعتصام رابعة" قفص الاتهام لنظر محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

المتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.