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السبت، 28 يوليه 2018 09:04 ص
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إعصار قوى يتوجه إلى غرب اليابان

السبت، 28 يوليه 2018 08:21 ص
إعصار قوى يتوجه إلى غرب اليابان اعصار _ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ف ب)
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تتوقع سلطات الأرصاد الجوية فى اليابان، أن يضرب إعصار قوى، صباح الاحد غرب البلاد الذى تضرر فى يوليو بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة.

وأعلنت وكالة الارصاد الجوية اليابانية، السبت ان الاعصار "جونغداري" ترافقه رياح تتجاوز سرعتها 180 كيلومترا فى الساعة، يتقدم باتجاه هونشو كبرى جزر الارخبيل.

و"جونغداري" الذى كان مركزه حوالى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، يفترض ان يضرب شوغوكو حيث ادت امطار غزيرة مطلع يوليو الى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة اسفرت عن سقوط حوالى 220 قتيلا.

وقبل وصول "جونغداري"، حذرت السلطات السكان من خطر هطول امطار غزيرة وانزلاق للتربة ورياح عنيفة جدا وامواج عاتية. وقد دعت الى عمليات اخلاء وقائية.

وقال المسؤول فى وكالة الارصاد الجوية ميناكو ساكوراى لصحفيين "نريد ان يصغى الناس وخصوصا فى المناطق التى هطلت فيها الامطار (فى يوليو) الى نصائح الاخلاء"، وألغيت أكثر من 150 رحلة داخلية حتى الآن بسبب وصول الاعصار، حسبما افادت وسائل اعلام يابانية.

 


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