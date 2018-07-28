إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب طبيب وزوجته وأبنائه الأربعة، إثر تصادم سيارته مع سيارة أخرى نقل، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام، للعلاج.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق القاهرة/ الفيوم، في اتجاه الفيوم، قبل مدخل الشراع بقرابة 500 متر، أمام مسجد التوحيد.

وبالفحص تبين أن السيارة رقم 7315 ملاكي الفيوم، قيادة "محمود خطيري.م" 45 سنة طبيب، بمستشفى إطسا المركزي، ومقيم بمنطقة كيمان فارس، بدائرة قسم ثان الفيوم، وبرفقته كل من زوجته "عبير جلال.ا" 40 سنة-أستاذة بكلية الهندسة، بجامعة الفيوم، وأبنائه "فجر" 16 سنة-طالبة، و"ضحى" 13 سنة، طالبة، و"عبدالحكيم" 8 سنوات-طالب، و"شمس" 3 سنوات، وجميعهم مصابين بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، مع السيارة رقم 36337 نقل الفيوم، قيادة "سيد رشوان" 50 سنة سائق، ومقيم بندر أبشواي.

وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب الحادث، دوران السيارة الأولى للاتجاه المعاكس، مما أدى لاصطدام الثانية به من الخلف، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتلقي الإسعافات الأولية لهم، وتقرر خروجهم.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 14567 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.