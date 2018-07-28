إصابة 4 أشخاص بينهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص بينهم نقيب شرطة بعدما أصطدمت سيارة مندوب مبيعات بسيارة شرطة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق من اﻹسكندرية إلى القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى وقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وأخطر اللواء عصمت اﻷشقر مدير المرور بالواقعة، وأمر باتخاذ اللازم، وانتقال أوناش لرفع حطام الحادث.