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إحالة 26 طبيبا وموظفا بوحدتين صحيتين بقلين كفر الشيخ

السبت، 28 يوليه 2018 02:56 م
إحالة 26 طبيبا وموظفا بوحدتين صحيتين بقلين كفر الشيخ المهندسة جيهان مسعود رئيس مدينة قلين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقدت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، الوحدة الصحية لقرية ميت الديبة، لمتابعة سير وانتظام العمل والمرور بالوحدة والعيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

 

كما تابعت مسعود، أعمال رصف شوارع قلين المحطة، وتجهيز ورفع طبقة الأسفلت، ووضع طبقة السن الأولى بمنطقة الموقف الرئيسى بقلين المحطة وطريق المنية عزبة التفتيش، وازالة التعديات على الشارع الرئيسى وإزالات التلتوارات المخالفة وتوسعة الشارع، لتجنب حالة الازدحام، لتيسير الحالة المرورية.

 

قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من متابعتها رفع العبء عن المواطنين، بتوفير الخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتمهيد الطرق، وإنشاء صفايات مطر ورفع بيارات الصرف الصحى لإحلال وتجديد خط الصرف الصحى والتأكد من سلامة البنية التحتية " خطوط المياه والصرف الصحى والتليفونات والغاز الطبيعى، بناءًا على توجيهات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ بمتابعة الأعمال والمشروعات التنموية اليومية بكافة القطاعات المختلفة.

 

وأضافت مسعود، إنها تفقدت الوحدة الصحية بشابس عمير، الوحدة الصحية بمنشأة شبراتو التابعة للوحدة المحلية لشباس عمير، وقررت إحالة 26 طبيبًا وموظفًا للتحقيق منهم 8 بشباس عمير و18 فى منشة شبراتو، كما تواصلت مع الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بتوفير نقص الأدوية، وإصلاح كرسيين لعيادة أسنان فى الوحدة الصحية بمنية قلين وبالمنشأة الكبرى، وإصلاح أجهزة تعقيم فى الوحدة الصحية بمنية قلين.


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