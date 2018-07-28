إحالة نجلى رجل أعمال متهمين بقتل شخص وإصابة آخر لجنايات دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

قررت النيابة العامة بدمياط، إحالة نجلى رجل أعمال وصديقهما بمدينة دمياط الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب وإصابة آخر بإصابات خطيرة عقب دهسمها بسيارة والاعتداء عليهما بالضرب فى شهر رمضان الماضى.

وكانت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، قد ألقت القبض على "أحمد. ج "، 19 سنة نجل رجل أعمال وصديقه "م. ا" ، والمتهمان بقتل شاب والشروع فى قتل صديقه عقب مشادة كلامية حدثت بينهما، وجارى ضبط "محمد . ج " شقيق نجل رجل الأعمال الهارب .

تعود تفاصيل الواقعة، حينما وقعت مشادة كلامية بين كل من "السيد ش"، 21 سنة نجار، وصديقه "عبدالله م"، 21 سنة عامل بناء، وبين "أحمد. ج "، 19 سنة، والذى استعان بآخرين قاموا بالاعتداء على الشابين بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن وفاة "عبدالله"، متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة وإصابة "السيد شاكر" بإصابات خطيرة.

انتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مجاهد، لمكان وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3618 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2018 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.