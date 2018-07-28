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السبت، 28 يوليه 2018 01:59 م
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"أوعى تجرب".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية 10000 شاب.. صور

السبت، 28 يوليه 2018 01:29 م
"أوعى تجرب".. مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان لتوعية 10000 شاب.. صور "أوعى تجرب" مبادرة جديدة لصندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات تحت عنوان" أوعى تجرب" تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
 
 
وبدأت المبادرة فى محافظات مطروح والإسكندرية وبلطيم وستبدأ اليوم فى بورسعيد ودمياط والبحر الأحمر، حيث تستهدف المبادرة توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، وستستمر المبادرة حتى بداية شهر أغسطس المقبل.
 
 
كما تستهدف المبادرة إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى من خلال عدة عوامل سواء كانت عوامل ظاهرية لأحد أبنائها مثل إحمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب واللامبالاه، وتغيير الأصدقاء واختفاء مبلغ مالى من المنزل أو الإنفعال الشديد والغضب أو الهدوء والانطواء أو فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطى فى حجره ابنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة.
 
 
فيما لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات " مش هنجرب واحنا أقوى من المخدرات " فيما قام المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب فى ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطى المخدرات.
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