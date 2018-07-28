أمن دمياط يكشف لغز العثور على جثة مسن محترقة.. سيدة ونجلها وراء ارتكاب الواقعة

دمياط معتز الشربينى

كشف رجال مباحث دمياط لغز العثور على جثة رجل فى العقد السادس من العمر، حيث تبين أن سيدة ونجلها وراء الواقعة بسبب خلافات عائلية.

وكان اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط قد تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة مسن بها آثار حريق، ولا توجد أثار إصابات ظاهرة بالجثة، ولم يستدل على شخصيته بمكان العثور عليه بجانب مصرف الركابية دائرة المركز، حيث تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتوفى والتوصل لأهليته، وقد أمكن رصد حالة اشتباه لرجل ترك مسكنه ولم يستدل عليه.

وبالتواصل مع أهله وعرض جثمان المتوفى عليهم بمشرحة مستشفى فارسكور، تعرفوا عليه عن طريق علامة مميزة "وجود ظافر أصبع الخنصر مبروم على اللحم باليد اليسرى للمتوفى"، وأضافوا بتحرير المحضر رقم 5100 إدارى مركز شربين لسنة 2018م بتاريخ 23/7/2018م عن غياب والدهم المتوفى.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد ع" 28 سنة سائق، ووالدته "ثريا ع. م" 50 سنة ربة منزل، وتبين أن المجنى عليه كانت تربطه معرفة قديمة مع المتهمة ونشبت خلافات عائلية بينهما، وعقدت العزم ونجلها على التخلص منه بقتله.

ودلت التحريات أنها قامت باستدراجه ليلة اختفائه بمسكنها، حيث قام نجلها بقتله خنقاً ثم نقله بالسيارة رقم د س ط 6382، والتى تم رصدها من خلال الكاميرات بخط سير إلقاء الجثة ذهابا وعودة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وأقرا بإرتكابهما الواقعة.

وأضاف المتهم الأول أنه قام بلف الجثمان بـ"شكاير" من البلاستيك ووضعه بالسيارة قيادته والتخلص منه بإلقاءه بمكان العثور عليه، وإشعال النيران بالجثة، وتم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1581 إدارى مركز كفرالبطيخ لسنة 2018، وعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.