15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق بـ3 مخازن أخشاب فى عزبة خير الله

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل 3 مخازن أخشاب وخردة بعزبة خير الله فى دار السلام، حيث انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية فى القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخازن فى عزبة خير الله، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر بالدفع بـ15 سيارة إطفاء و6 خزانات مياه، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتبين من خلال الفحص أن الحريق اندلع فى المخازن على مساحة 1000 متر، والتهم كميات من المحتويات المتواجدة بداخلهم نتيجة لماس كهربائى، وتم انتداب المعمل الجنائى ﻹجراء معاينة الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه واﻷسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

فيما انتقل رجال المباحث للاستماع ﻷقوال أصحاب المخازن، وشهود العيان حول الواقعة ولم ينتج عن الحريق وقوع أى مصابين، وحاصر رجال الإطفاء الحريق ومنع امتداده للمجاورات.