13 سؤالا عن صلاة الكسوف والخسوف بين الحكمة والأحكام.. تعرف على إجاباتها

كتب لؤى على

نشر الداعية الكبير الحبيب بن على الجفرى، نبذه مختصرة في صورة الأسئلة والأجوبة حول صلاة الكسوف والخسوف ،على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،وذلك تزامنا مع بداية خسوف القمر الأطول ،وقد تم عرض الأحكام وفق المذاهب الأربعة

1. ما هي الحكمة من هذه الصلاة؟

كان لدى الناس اعتقادات باطلة حول ظاهرتي الكسوف والخسوف نتجت عن جهلهم بأسباب الظاهرتين مما حملهم على نسج الأساطير حولها، حتى أن تزامن كسوف الشمس مع وفاة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم يربطون بين الأمرين فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : (إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ).

رواه البخاري ومسلم

فصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس عن الأساطير نحو الالتجاء إلى الله بالصلاة والدعاء ليكون في هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين من احتجاب الشمس والقمر سبب لإيقاظ الناس من غفلة اعتياد الحياة الدنيا، وتذكيرٌ بفنائها.

2. ما هو معنى الكسوف:

الكسوف لغةً هو الاستتار أو التغير إلى سواد.

3. ما هو معنى الخسوف؟

الخسوف لغة هو المحو أو النقصان أو الذل.

4. لماذا تم إطلاق الكسوف على الشمس بينما الخسوف على القمر؟

الأصل أن الاثنين يطلقان على الاثنين، ولكن اشتهر ارتباط الخسوف بالقمر لكون نوره ليس ذاتيًا وإنما هو عاكس لنور الشمس فاحتجابه بالأرض عن الشمس حرمه من النور وسلبه السناء والضياء فأظهر نقصه فيما تميز به، بينما احتجاب الشمس بالقمر لم يسلبها النور بل حرم الأرض من نورها.

5. ما هو حُكمها؟

سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية.

6. ما هو وقتها؟

يبدأ بحصول الكسوف أو الخسوف، وينتهي بانتهائهما عند الشافعية وبعض المالكية، وبطلوع الفجر في حالة الخسوف عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية.

7. هل تُصلى في أوقات النهي عن الصلاة؟

ذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك إلى عدم صحتها في وقت النهي عن الصلاة مثل بعد العصر أو بعد الفجر، بينما ذهب الشافعية ورواية عن مالك أنها صلاة ذات سبب فتقام ولو في وقت النهي عن الصلاة.

8. كيف تُصلى؟

لها ثلاث كيفيات صحيحة عند الجمهور غير الحنفية الذين اعتمدوا الكيفية الثالثة فقط:

1. ركعتان يقرأ في الأولى الفاتحة والبقرة ثم يركع ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة وآل عمران ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة والنساء ثم يركع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة والأعراف ثم يركع ويعتدل ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ التشهد ويسلم، فتكون ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات، وهي أكمل الكيفيات عند الجمهور باستثناء الحنفية.

2. ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات كالكيفية الأولى لكن يقرأ بما تيسر من القرآن حسب طاقة المصلين.

3. ركعتان بركوعين وأربع سجدات مثل الصلوات المفروضة والنافلة المعتادة، وهي الكيفية الوحيدة التي اعتمدها الحنفية مع امكان صلاة ركعتين مستقلتين بعدهما.

9. هل تُصلى فرادى أم في جماعة؟

صلاة كسوف الشمس الأفضل أن تكون في جماعة كما ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة، وكذلك صلاة خسوف القمر عند الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الخسوف تُصلى فرادى.

10. هل تكون القراءة سرًا أم جَهْرًا؟

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القراءة تكون سرًا، وذهب المالكية والشافعية إلى أن صلاة كسوف الشمس تكون سرًا وصلاة خسوف القمر جَهْرًا، وذهب الحنابلة إلى أن تكون الصلاتان جَهْرًا.

11. هل تحسب الركعة اذا فات الركوع الأول من الركوعين وأدرك المصلي الركوع الثاني من الركعة وفق الكيفيتين الأوليتين للصلاة؟

ادراك الركعة في الكيفيتين الأوليتين يحسب بإدراك الركوع الأول منهما وليس الثاني عند الشافعية والحنابلة وذهب المالكية إلى أن إدراك أي الركوعين يكفي لاحتساب الركعة.

12. هل تُسن الخطبة بعد صلاتي الخسوف والكسوف؟

يُسن أن تتبع صلاة الكسوف والخسوف خطبة، ومعتمد الشافعية خطبتان بينهما جلوس، وذهب الحنفية إلى أنها لا تُسن الخطبة.

13. هل يجوز للإنسان أن يصلها منفردًا أو مع أسرته في المنزل؟

نعم يجوز ذلك.