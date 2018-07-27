وزير التعليم العالى: الرئيس يحضر جلسة "الأعلى للجامعات" بجامعة القاهرة غدا

وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد أول جلسة رسمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية صباح غد السبت، قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، مؤكدا أن حضور الرئيس لجلسة الأعلى للجامعات تأتى تأكيدا لاهتمامه بدور الجامعات المصرية والمنظومة التعليمية فى خدمة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصرى.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم اختيار قاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة لاستضافة المجلس الأعلى للجامعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتاريخ هذه القاعة ودور صاحبها العظيم فى تأسيس جامعة القاهرة.

وقال عبد الغفار،: "أعطينا للجامعات حرية اختيار الطلاب المشاركين فى مؤتمر الشباب السادس الذى سينعقد بجامعة القاهرة، وتم اختيار المتميزين من كافة الأنشطة الرياضية والعلمية والفنية والمسابقات الدولية".