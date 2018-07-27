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وزيرة البيئة: استغلال طاقات الشباب فى الإجازات بالمبادرات المجتمعية

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:29 ص
وزيرة البيئة: استغلال طاقات الشباب فى الإجازات بالمبادرات المجتمعية جانب من مشاركة وزراء البيئة والتنمية المحلية فى مبادرة وزارة الشباب
كتبت آية دعبس
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفقة كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة فى إطلاق مبادرة "شارك ونضف"، والتى تقام لنظافة الشوارع وزراعة الأشجار بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة.
 
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية المشاركة المجتمعية خاصة الشباب فى التوعية بأهمية النظافة ودورها فى الحفاظ على الصحة والبيئة بجانب عمل وزارة البيئة مع المحافظات فى إنشاء وبناء منظومة النظافة الجديدة.
 
وأضافت وزيرة البيئة أن الشباب هم أساس حركة الشارع وبإمكانهم إحداث التغيير، حيث أكدت ضرورة استغلال طاقات الشباب فى مرحلة الإجازة الصيفية للمشاركة فى مثل تلك المبادرات، كما أشارت الوزيرة أن تلك المبادرة تعد بداية وتجربة لمرحلة قادمة سيتم التوسع فيها والعمل مع الشباب فى الجامعات ومراكز الشباب والمحافظات المختلفة.
 
تهدف المباردة للتوعية بأهمية النظافة ودورها فى الحفاظ على البيئة والصحة حيث شارك فى المبادرة ما يقرب من ألف شاب وفتاه، وتساهم المبادرة فى تنظيف وتجميل شوارع الوحدة وترعة السواحل والأقصر وبشتيل.

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