والد طفل يتهم مستشفى الأطفال بأسيوط بالإهمال.. والأخيرة ترد: سنحقق فى الأمر

أسيوط ـ محمود عجمى

اتهم محمد علي والد الطفل "على"، مستشفى الأطفال الجامعى بجامعة أسيوط، بالإهمال الطبى والتسبب فى "بتر ذراع" نجله الأيمن نتيجة تركيب "كانيولا" بشكل خاطئ.

"اليوم السابع" انتقل إلى مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط، للقاء والد الطفل على محمد، والوقوف على حقيقة الأمر.

وقال "محمد": "تعرض نجلى "علي" البالغ من العمر 6 أشهر لنزلة معوية وجفاف يوم 10 يوليو الجارى وتم التوجه به إلى مستشفى طب الأطفال الجامعى وتم حجزه فى قسم الجهاز الهضمى بالمستشفى وتركيب "كانيولا" فى ذراعه اليمنى ومرة فى رأسه ومرة فى قدمه؛ وفى يوم 16 يوليو قامت ممرضة بتركيب كانيولا بالخطأ فى ذراع ابنى ما تسببت فى تورم ذراعه.

وأضاف والد الطفل "على": توجهت بعدها إلى الطبيب الموجود بالقسم لكى يقوم بتوقيع الكشف الطبى على نجلي، فقال لى انتظرنى بالخارج وسوف اعمل اللازم، وانتظر يوم 17 يوليو الجارى لم يأت أحد لكى يشوف ابنى بعدها؛ مشيرا إلى يوم 18 يوليو الجاري، تفاجأ أنه تم عمل خروج لطفله من المستشفى، وأخبرونى بإعطاء ابنى مرهم ووضعه على ذراعه الأيمن لكى يخف الورم.

وتابع: "توجهت إلى منزل العائلة بمركز ساحل سليم، ويوم الخميس الماضى ظهر ورم شديد بذراع ابنى اليمنى فقمت بأخذه والتوجه إلى طبيب بمدينة ساحل سليم والذى حولنى مرة أخرى إلى مستشفى الأطفال الجامعي؛ بعدها وصلت إلى المستشفى وأخبرتهم أن ذراع ابنى تورم منذ أن خرجت من المستشفى وبدأت ذراعه يسود بسبب التجمعات الدموية، بعدها تم تحويل الطفل إلى طبيب شرايين بالمستشفى الجامعي، لفحصه والذى أخبرنى بأنه سوف يقوم بعمل عملية خفيفة لوقف تضخم ذراع ابنى"

وأضاف والد الطفل: يوم الأحد الماضى طلبوا منى تجهيز ابنى لإجراء عملية له ويجب أن يكون صائمًا من الساعة 4 مساء حتى الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم، وبالفعل دخل حجرة العمليات وبعد دقائق معدودات خرج الأطباء وقالوا لى إن جسم الطفل ضعيف ولا يتحمل إجراء جراحة، بعدها توجهت إلى مستشفى الأوعية الدموية والشرايين بجامعة أسيوط وعدنا به إلى مستشفى الأطفال أكثر من مرة خلال 6 ساعات، بعدها تم عرضه على استشارى أوعية دموية والذى فاجأنا بأنه لابد من إجراء بتر لذراع ابنى اليمنى، وذلك نتيجة وجود "غرغرينا" فى ذراعه يترتب عليها إجراء العملية؛ مشيرًا إلى أن قام بالتوجه إلى نقطة الشرطة بالمستشفى الجامعى وتحرير محضر ضد الممرضة والطبيب اللذين كانا يتابعان حالة أبني، بسبب الاهمال الذى أدى إلى بتر ذراع ابنى وتم التحفظ على الذراع المبتور بمشرحة المستشفى لحين صدور تقرير الطب الشرعي.

وفى ذات السياق أصدرت إدارة مستشفى الأطفال الجامعى بجامعة أسيوط، بيانًا إعلاميًا ردًا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حالة الطفل محمد على محمد الذى تم حجزه فى مستشفى الأطفال الجامعي، إثر نزلة معوية حادة وجفاف شديد، حيث تم استقبال الطفل يوم 10 يوليو 2018، وعمل كل الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج المناسب وأثناء تواجده بالمستشفى تم تركيب "كانيولا" بالوريد وحدث احمرار حوله فتمت ازالتها ومتابعة الحالة وكانت اليد فى حالة جيدة وخرج تحسن من المستشفى بتاريخ 18 يوليو الجاري.

وأضاف بيان مستشفى الأطفال الجامعي: "وبعد مضى 4 أيام عاد الطفل مرة أخرى بتاريخ 22 يوليو الجارى بالتهاب فى اليد اليمنى فتم دخوله المستشفى وعرضه على المتخصصين فى التخصصات الأخري "الأوعية الدموية، العظام" ولكن تطورت حالة الطفل ما أدى إلى بتر اليد حسبما تطلبت الحالة المرضية.

وتابع البيان: "تم إحالة الموضوع إلى التحقيق بواسطة لجنة متخصصة من الأساتذة من تخصصات مختلفة بالمستشفيات الجامعية وسوف يتم الإعلان فور انتهاء التحقيق مع العلم بأن النيابة العامة بدأت التحقيق فى الموضوع.



























